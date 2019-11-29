في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.. مطالبات فلسطينية بتطبيق قرارات الشرعية الدولية

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس "باسم نعيم" لمراسل ارنا، إن القانون الدولي والشرعية الدولية قد لا تلبي كل ما تمناه الشعب الفلسطيني لكن على الأقل نحن نطالب المجتمع الدولي في هذ اليوم الذي اعتمده عام 1977 يوما للتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني أن يلتزم على الأقل بالشرعية الدولية الذي يجرم ضم القدس والاستيطان ويعتبر أن من حق الشعب الفلسطيني الذي هجر من أرضه بالقوة ان يعود اليها وان يتم تعويضه".

وأضاف "ومن حق الشعب الفلسطيني في القانون الدولي ان يقاوم الاحتلال بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة لذلك نحن لا نطالب بأكثر من الالتزام بالشرعية الدولية في هذا اليوم".

بدوره، أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على أن ‏يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني (التاسع والعشرون من نوفمبر وفق إعلان الأمم المتحدة) يجب أن يُترجم إلى واقع عملي ملموس، في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من احتلال وحصار وعدوان مستمر وتشرد.

وشدد الخضري أن التضامن بصوره وأشكاله المختلفة مهم ومؤثر، لكن يجب أن تنتهي هذه المآسي وأن يعيش الشعب الفلسطيني حرا كريما في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب الخضري بتحرك عاجل من الأمتين العربية والاسلامية وأحرار العالم لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة أخطر وأطول احتلال.

وشدد على استمرار الصمود والثبات لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حقه في الحرية والانعتاق من الاحتلال، وحقه في تقرير مصيره بنفسه، وحق اللاجئين بالعودة، وحق الأسرى بالحرية، والعمل الجاد لتجسيدها حقيقة واقعة يكون ليوم التضامن مع الشعب الفلسطيني معنى ملموس.

من ناحيته، قال محمد البريم "أبو مجاهد" يجب على العالم أن يقول كلمته في وجه الغطرسة الصهيونية المتواصلة بحق أهلنا في الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس وأهالي 48.

وأضاف أبو مجاهد "هذا العدو الصهيوني الذي يواصل توسعة وجرائمه وعدوانه لن توقفه الا المقاومة وهذا الصوت الذي يخرج من أحرار العالم مناصرة لشعبنا وقضيتنا العادلة ومظلومية قضية فلسطين في مواجهة هذا الصلف الصهيوني والعبدة الصهيونية المتواصلة".

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