استشهاد مقاوم فلسطيني متاثرا بجراح اصيب بها خلال التصعيد الاخير

وقالت السرايا في تصريح وصل مراسل ارنا، ان المقاوم "رائد السرساوي" 30 عام من سكان حي الشجاعية استشهد متأثرا بجراح اصيب بها في الثالث عشر من الشهر الجاري خلال معركة "صيحة الفجر".

وكان 35 فلسطيني استشهدوا خلال التصعيد الاخير الذي بدأ باغتيال اسرائيل للقائد في سرايا القدس بهاء ابو العطا وزوجته

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