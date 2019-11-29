جغرافية الايديولوجيات أصبحت الساحة الرئيسية للحروب

طهران/29 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي"، انه من أهم أهداف نظام الهيمنة العالمية هو الحيلولة دون تحول منظومتنا الفكرية، والعقائدية، والإسلامية الى نموذج حي ومقبول على الصعيد العالمي لدى المجتمعات الأخرى ولهذا جعل من جغرافية العقول والقلوب ساحة رئيسية للحروب في يومنا الحاضر؛ مبينا ان الصراع والعدوان انتقل اليوم من جغرافية الأرض الى جغرافية المعتقدات، والوعي، والأهداف، و الرؤى، والإيديولوجيات.

أفاد الموقع الإعلامي لمكتب نشر وحفظ آثار قائد الثورة الاسلامية، ان سماحة القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل صباح الأربعاء الماضي (27 نوفمبر) الآلاف من قوات التعبئة من أنحاء البلاد، بمناسبة الأسبوع الوطني للتعبئة، واستهل الإجتماع بتصريحات اللواء سلامي.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري، ان الآفاق المرسومة للثورة الإسلامية في بيان الخطوة الثانية، بعث على القلق لدى نظام الامبريالية والاستكبار العالمي؛ مصرحا ان غرسة الثورة الإسلامية هي بمثابة شجرة طيبة استمرت بالنمو واصبحت باسقة وقد امتدت جذورها اليوم في أعماق إيمان أبناء الشعب ووعيهم وعواطفهم.

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