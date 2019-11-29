وزير الصحة يدعو الأوساط الدولية لعدم التزام الصمت تجاه الحظر الجائر ضد الشعب الإيراني

طهران/29 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء "حسين سلامي"، انه من أهم أهداف نظام الهيمنة العالمية هو الحيلولة دون تحول منظومتنا الفكرية، والعقائدية، والإسلامية الى نموذج حي ومقبول على الصعيد العالمي لدى المجتمعات الأخرى ولهذا جعل من جغرافية العقول والقلوب ساحة رئيسية للحروب في يومنا الحاضر؛ مبينا ان الصراع والعدوان انتقل اليوم من جغرافية الأرض الى جغرافية المعتقدات، والوعي، والأهداف، و الرؤى، والإيديولوجيات.