المتحدث باسم الخارجية يدين العدوان الصهيوني الذي بدأ منذ سبعة عقود

وفي تغريدته التي نشرها بمناسبة الذكرى السنوية العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وصف المتحدث باسم الخارجية كيان الاحتلال الغاصب للقدس بانه "تنين بسبعة رؤوس" .

واضاف موسوي : سبعة عقود من الخزي للكيان الصهوني وسبعة عقود من العار على المجتمع الدولي جراء "الاحتلال، والارهاب، والعدوان، والخداع، والجرائم، والنهب، والابادة الجماعية، والتطهير العرقي من قبل التنين الصهيوني ذي الرؤوس السبعة".

انتهى**أ م د

