وزير الطاقة اليوناني: علاقاتنا مع طهران جيدة ومستمرة

وافاد مراسل وكالة ارنا ان سفير الجمهورية الاسلامية في اثينا " احمد نادري " بحث خلال لقائه مساء الجمعة مع وزير الطاقة والبيئة اليوناني" حاجي كستيسداكيس" القضايا الثنائية المختلفة والعلاقات بين طهران واثينا .

واشار وزير الطاقة والبيئة اليوناني خلال اللقاء الى المشتركات الحضارية بين ايران واليونان والى العلاقات العريقة بينهما وقال :ان اثينا وخلال العقود الماضية كانت ولازالت تربطها بطهران علاقات جيدة ومتينة وودية تمتاز عن باقي الدول الاوروبية، مؤكدا ان اليونان كانت دائما صوت الاعتدال والاتزان في الاتحاد الاوروبي.

واکد على انه لایمکن تجاهل عظمة وحضارة ایران واضاف ان الیونان على اتم الاستعداد لتأدیة دور ایجابي في حل القضایا وفي جميع المجالات الاقليمية والدولية.

من جانبه نوه سفير الجمهورية الاسلامية في اثينا الى العلاقات الجيدة جدا مع اليونان والتي تمتد لقرون وعقود من الزمن، مبينا ان آلية الخروج الامريكي الاحادي الجانب من الاتفاق النووي وممارستها للارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني.

واشار الى التعاون في مجالات الطاقة والبيئة مع اليونان، مؤكدا على ضرورة استمرار المفاوضات والحوارات وتبادل الوفود بين البلدين لتبادل الخبرات وخاصة في مجال المحطات الشمسية واستخدام الطاقة النظيفة وادراة الموارد المائية .

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