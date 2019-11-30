صناعة دبس الزعرور الجرماني في آستارا

والزعرور الجرماني أو الزعرور البستاني (ويعرف شعبيا بالزعرور البري) (باللاتينية: Crataegus germanica) نوع نباتي يتبع جنس الزعرور من الفصيلة الوردية.

موطنه بلاد الشام وقبرص وتركيا والقوقاز واليونان وبلغاريا. يزرع أيضًا في المغرب العربي وفي مناطق من أوروبا.

وهو عبارة عن ثمار صغيرة، ذوقها حلو حامض، قطرها من 3 إلى 5سم، لونها برتقالي إلى بنّي، تحوي 5 بذور، وتقطف في أواخر الخريف ،عكس الزعرور الياباني الذي يعرفه الكل (القويرصة) والذي يقطف في الربيع.

له عدة فوائد منها : غني بالسكريات، فيتامينات خاصة c، بالبكتين، بالأملاح المعدنية ويستعمل لعلاج أمراض المعدة والأمعاء، الإسهال ومفيد جدا للكلى (يدرّ البول) ومفيد لالتهابات الفم والجهاز التنفسي.