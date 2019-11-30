ست دول اوروبية تنضم الى آلية "اينستكس" للتعامل التجاري

وقالت الدول الست في بيان جاء على موقع الخارجية الفلندية الجمعة 29 نوفمبر 2019 ان فنلندا الى جانب بلجيكا والدانمارك وهولندا والنرويج والسويد ينضمون الى نظام المدفوعات التجارية (اينستكس) بين الاتحاد الاوروبي وايران.

وأوضحت في بيانها أنه "في إطار المساندة الأوروبية المستمرة للاتفاق (النووي) والجهود الاقتصادية الأوروبية المبذولة، نسعى لتحقيق تبادل تجاري قانوني بين أوروبا وإيران".

وكان وزير خارجية فنلندا "بكا هافيستو" قد أكد في وقت سابق دعم بلاده، الى جانب الاتحاد الاوروبي، لتشغيل قناة "اينستكس" الخاصة بالتبادل المالي مع ايران رغم ضغوط اميركا على الشركات الاوروبية.

كما أكد هافيستو، في تصريح أدلى به خلال اجتماعه بنظيره الايراني "محمد جواد ظريف" الذي زار هلسنكي ضمن جولة اوروبية في شهر اغسطس /آب الماضي، على ضرورة الاسراع في تشغيل هذه القناة المالية الخاصة بالتبادل التجاري مع ايران.

انتهى**م م**1049