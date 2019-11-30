٣٠‏/١١‏/٢٠١٩ ١٢:٣١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83574267
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إزالة التلوث النفطي في الخليج الفارسي تتم بنجاح

إزالة التلوث النفطي في الخليج الفارسي تتم بنجاح

بوشهر/ 30 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا –اعلن مساعد المدير العام للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر (جنوب) " احسان كلستاني" عن نجاح عملية مكافحة التلوث النفطي بالقرب من جزيرة خارك في الخليج الفارسي بمشارکة 13 من القطع البحرية الایرانیة.

واضاف کلستانی اليوم السبت،: بعد وصول تقرير عن وجود تلوث على بعد 8 امیال جنوب غرب جزيرة خارك، جرت التنسيقات الضرورية لعمليات التنظيف، وتم نشر 13 زورق سحب و انقاذ في الموقع.

وقال إنه مع وصول فرق الدعم إلي الموقع المعلن، تم إجراء عمليات للتخلص من التلوث النفطي حيث انتهت امس یوم الجمعة.

وأشار إلى أنه تم إجراء المراقبة بواسطة طائرة مروحية تابعة للإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية قبل العملية وبعدها، من أجل تقييم المنطقة بشكل أفضل للقضاء على التلوث.

وأضاف كلستاني أن هذه كانت أول عملية لمكافحة التلوث بواسطة الطائرة المروحية والتي تم تنفيذها بنجاح علي بعد 50 ميلا من ميناء بوشهر و 8 اميال جنوب غرب جزيرة خارك.

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