إزالة التلوث النفطي في الخليج الفارسي تتم بنجاح

واضاف کلستانی اليوم السبت،: بعد وصول تقرير عن وجود تلوث على بعد 8 امیال جنوب غرب جزيرة خارك، جرت التنسيقات الضرورية لعمليات التنظيف، وتم نشر 13 زورق سحب و انقاذ في الموقع.

وقال إنه مع وصول فرق الدعم إلي الموقع المعلن، تم إجراء عمليات للتخلص من التلوث النفطي حيث انتهت امس یوم الجمعة.

وأشار إلى أنه تم إجراء المراقبة بواسطة طائرة مروحية تابعة للإدارة العامة للموانئ والشؤون البحرية قبل العملية وبعدها، من أجل تقييم المنطقة بشكل أفضل للقضاء على التلوث.

وأضاف كلستاني أن هذه كانت أول عملية لمكافحة التلوث بواسطة الطائرة المروحية والتي تم تنفيذها بنجاح علي بعد 50 ميلا من ميناء بوشهر و 8 اميال جنوب غرب جزيرة خارك.

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