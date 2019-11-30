ايران تؤكد على تاسيس ارض فلسطينية وعاصمتها القدس

واعرب "رضا غائبي" مساعد مندوب ايران الدائم في فيينا، عن قلقه ازاء الوضع الانساني المؤسف داخل الاراضي المحتلة ومواصلة الكيان الصهيوني انتهاك القوانين الدولية وارتكاب الجرائم الحربية في فلسطين؛ مؤكدا ضرورة حل شامل ودائم للازمة الفلسطينية.

وقال غائبي : ان انهاء احتلال فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني الى دياره وتاسيس ارض فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس يشكل جزءا من الحل الشامل للقضية الفلسطينية.

واشار الدبلوماسي الايراني، الى ان اقامة مراسم اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني سنويا في فيينا، انها "فرصة جيدة لتجديد بيعتنا والتزامنا بحل شامل ودائم للقضية الفلسطينية"؛ وقال : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلنت مرارا ترحيبها التام بهذا الاحتفال الذي يشكل فرصة مناسبة لعكس اصداء الاوضاع المأساوية داخل الاراضي المحتلة في فلسطين؛ حيث حرمان شعبها من حقوقه الاساسية بما فيها حق تقرير المصير.

واعرب مساعد السفير الايراني الدائم لدى فيينا، عن قلقه الشديد بشان الوضع المؤسف في الاراضي الفلسطينية المحتلة خاصة الضفة الغربية والازمة الانساني داخل قطاع غزة بسبب الحصار والحصار الاقتصادي والاعتداء العسكري المفرط الذي يمارسه الجيش الصهيوني، وهدمه مدارس ومنازل الفلسطينيين؛ كما دعا الى ازالة فورية ودون شرط للحصار غير الشرعي المفروض على قطاع غزة وتحرير جميع المعابر بهذه المنطقة وكذلك انهاء جميع الاجراءات التي ترقي الى مستوي العقاب الجماعي.

واعتبر الدبلوماسي الايراني جميع اجراءات الكيان الصهيوني داخل الاراضي المحتلة بما فيها شرقي القدس بانها تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات الامم المتحدة؛ داعيا الى ايقاف فوري لجميع الاجراءات المذكورة بما فيها بناء المستوطنات واستغلال الموارد الطبيعية والتهجير القسري والعديد من الجرائم الاخرى.

انتهى** 1453/ ح ع**