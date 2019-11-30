انتصارات الشعوب في العراق وسوريا ولبنان واليمن تحقّقت بفضل المقاومة

وفي تصريح له اليوم السبت امام حشد من القادة العسكريين بمقر هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، نوّه اللواء رحيم صفوي الى تراجع اقتدار المستكبرين والجائرين في العالم؛ قائلا : ان مسار العالم يتّجه اليوم نحو تعاظم اقتدار المستضعفين والشعوب المحرومة على حساب الظلم والاستكبار.

و وصف القائد العسكري الايراني رفيع المستوى، الثورة الاسلامية بانها مبعث الحضارة الاسلامية الحديثة، وقطب اقتدار العالم الاسلامي في عصرنا الحاضر.

وتابع : اذا ما قمنا بمقارنة بين الثورة الاسلامية وسائر الثورات في العالم، سيتضح انه ليست هناك اي ثورة تضاهي الثورة الاسلامية في ايران من حيث خصائص القيادة والنهج وقوة التاثير على الصعيد العالمي.

ويما شدد على استمرار تطلعات الثورة الاسلامية والدفاع المقدس، اكد اللواء رحيم صفوي ان ذلك "يستدعي منّا ان نصل الماضي بالحال والحال بالمستقبل وان نكون على قدر المسؤولية في هذا الاطار".

انتهى ** ح ع