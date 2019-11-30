وزارة الأمن تعلن القاء القبض على عناصر قناة "إيران إنترناشيونال" المناوئة

طهران/30 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أصدرت وزارة الأمن اعلانا اليوم السبت، أكدت فيه ان القوات المنتسبة لها ومن خلال الاجراءات المتخذة للسيطرة على الوضع والإدارة الإستخباراتية للأزمة، قامت بتحديد العناصر التي عملت على إرسال المعلومات الى قناة "إيران إنترناشيونال"، وكذلك القت القبض على المتورطين أثناء تنفيذ توجيهات القناة بمختلف محافظات البلاد في سياق احتدام الفوضى واضرام النيران في الأماكن العامة.

وجاء في اعلان وزارة الأمن، ان قناة "إيران إنترناشيونال" الفضائية التي تم تأسيسها بتمويل ضخم من السعودية وبرخصة نشاط من بريطانيا، أخذت تعمل منذ الساعات الأولى بعد أحداث الأيام الأخيرة بصورة مماثلة لقناة بي بي سي الفارسية ابان اضطرابات العام 2009 وتصدر توجيهاتها في اثارة اعمال الشغب وحرق الممتلكات العامة وتحريض جمهورها وتحجيم الأزمة في أنحاء مختلفة من البلاد.

يتبع..أ م د

