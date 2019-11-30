اللواء باقري : الشعب الايراني قطع اشواطا كبيرة لتجسيد الوحدة والوعي في حماية البلاد

وفي كلمة له اليوم السبت خلال مراسم توديع وتقديم الرئيس السابق والرئيس الجديد لـ "مركز ابحاث علوم ومعارف الدفاع المقدس" بمقر هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، تطرق اللواء باقري الى احداث الشغب الاخيرة في البلاد؛ مؤكدا انها كانت مؤامرة للمساس بالجمهورية الاسلامية وذلك انطلاقا من قناعة العدو بان "استغلال الاحتجاجات وركوب امواج المشاكل، سيكون اقل كلفة وربما اكثر وقعا من الحرب العسكرية لاستهداف اقتدار هذا الشعب".

وتابع : ان العدو يتربص الفرص في الداخل، بما في ذلك تقنين استهلاك الوقود، لاستغلالها ضد البلاد؛ مبينا ان المشاكل المعيشية في المجتمع حقيقة لا يمكن نكرانها وذلك رغم جهود المسؤولين الدؤوبة وفي ظل توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية لمعالجة مشاكل الشعب الايراني الابي.

وشدد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، على ضرورة الامن والاستقرار الى جانب حل مشاكل الشعب؛ مردفا ان الاستثمار في مختلف المجالات العلمية والتقنية والثقافية والاقتصادية مرهون باستتاب الامن المستدام على صعيد البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوّه اللواء باقري الى موضوع "الدفاع المقدس"، ودوره الفريد في تاريخ الشعب الايراني الذي سطّر مقاومة منقطة النظير لصد الغزو العسكري من جانب الجيش العراقي المدجج بالسلاح (في عهد صدام البائد) والمساند سياسيا واقتصاديا ولوجستيا وعسكريا من قبل 34 دولة في العام، وذلك رغم الظروف العصيبة الناجمة عن الحصار الامريكي انذك.

انتهى ** ح ع