سفير إيران الجديد لدى أفغانستان يبدأ مهام عمله في كابول

وأكد انه سيقوم بتسليم أوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية الأفغاني في أول فرصة تتاح له.

وكان أمينيان قبل ذلك سفيرا للجمهورية الإسلامية لدى رومانيا، كما كان يتولى رئاسة كلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية، ورئاسة لجنة السياسة الخارجية في الأمانة العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، وغيرها من مناصب الإدارة العليا.

وكان "محمد بهرامي" يتولى قبله هذه المسؤولية، حيث تم تعيينه سفيرا مفوضا فوق العادة لدى أفغانستان في العام 2013 وعاد الى البلاد في الشهر الماضي بعد ما يقرب من ست سنوات من الخدمة.

انتهى**أ م د

