محافظ النجف يطالب الحكومة بالتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم

وأكد الياسري في بيان له، مساء السبت،ان "النجف الاشرف طيلة ال ٣٥ يوم الماضي كانت امنة ومستقرة ولولا الاحداث الاخيرة التي راح ضحيتها عشرات الشهداء فضلا عن الاعداد الكبيرة من الجرحى ويجب التحقيق بها بشكل سريع".

وأشار الياسري الى ان "القوات الامنية في المحافظة لغاية اللحظة تحاول السيطرة والتهدئة وبجهود جميع الشرائح المجتمع النجفي الكرام".

وناشدت قيادة شرطة النجف الاشرف، السبت، المتظاهرين بضبط النفس والرجوع الى ساحة التظاهرات.

وذكرت القيادة في بيان لها، " نعزي أهلنا في النجف الاشرف بسقوط كوكبة من شهداء العراق ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى وندعو جميع المتظاهرين إلى ضبط النفس ونناشدكم أهلنا باسم الإمام علي (عليه السلام) أن تحقنوا دماءكم وان ترجعوا الى ساحة الصدرين للمطالبة بحقوقكم المشروعة فقد سطرتم في الأيام الماضية أروع صور التضحية من أجل بلدنا العراق عبر تظاهراتكم السلمية التي أصبحت نموذجا لكل العراقيين".

واضافت "يا أهلنا ندعوكم ونناشدكم بتطبيق كلام المرجعية في خطبتها التي دعتكم إلى الهدوء وطرد كل من يخرج المظاهرات من سلميتها، ونتمنى منكم الاستجابة والانسحاب من اي مكان يهدد حياتكم".

وتابعت القيادة "نحن معكم يا إخوتنا المتظاهرين ونساندكم بارواحنا ودمائنا ونكون جسور امان لكم ونعاهدكم وفق القانون بمحاسبة كل من تورط بقتل المتظاهرين وجرحهم وسنقدمه للعدالة ونحيله للقضاء لينال جزائه العادل".

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، بوصول تعزيزات عسكرية إلى النجف الأشرف قادمة من بغداد.

وذكرت الوكالة في خبر عاجل، أن "تعزيزات أمنية قادمة من بغداد وصلت إلى النجف الأشرف".

انتهى ع ص