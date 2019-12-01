عشائر النجف:نرفض التطاول على مرقد شهيد المحراب والمساس بالرموز الدينية

وقال العطاوة في تصريح صحفي، ان "جميع شيوخ عشائر النجف الاشرف ترفض رفضا قاطعا التطاول على مرقد شهيد المحراب (قدس سره) والمساس بالرموز الدينية في النجف الاشرف".

وأضاف، "اننا من خلال هذه الرموز الدينية وصلنا الى اعلى سلطة في الدولة"، مؤكداً "موقف شيوخ عشائر النجف الاشرف الرافض الى هذه الاعتداءات على المراقد الشريفة".

ودعا شيخ قبائل بني حجيم في النجف الاشرف "المتظاهرين السلميين الى حفظ التظاهر وعدم السماح الى المندسين بحرفها لاي سبب من الأسباب".

وكانت اعداد من المندسين في التظاهرات حاولت طيلة يومي الجمعة والسبت اقتحام مرقد شهيد المحراب اية الله محمد باقر الحكيم (قدس سره)، وقامت باضرام النار وتخريب المدرسة الدينية التابعة للمرقد المقدس.

انتهى ع ص