٠١‏/١٢‏/٢٠١٩ ٩:١٢ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83575283
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عشائر النجف:نرفض التطاول على مرقد شهيد المحراب والمساس بالرموز الدينية

عشائر النجف:نرفض التطاول على مرقد شهيد المحراب والمساس بالرموز الدينية

بغداد/1 كانون الاول/ديسمبر/ارنا-اعلن شيخ قبائل بني حجيم في النجف الاشرف، الشيخ رحيم العطاوة، رفض حرق مرقد شهيد المحراب (قدس سره) وحرف مسير التظاهرات الى الاعتداء على الرموز الدينية في المحافظة.

وقال العطاوة في تصريح صحفي، ان "جميع شيوخ عشائر النجف الاشرف ترفض رفضا قاطعا التطاول على مرقد شهيد المحراب (قدس سره) والمساس بالرموز الدينية في النجف الاشرف".

وأضاف، "اننا من خلال هذه الرموز الدينية وصلنا الى اعلى سلطة في الدولة"، مؤكداً "موقف شيوخ عشائر النجف الاشرف الرافض الى هذه الاعتداءات على المراقد الشريفة".
ودعا شيخ قبائل بني حجيم في النجف الاشرف "المتظاهرين السلميين الى حفظ التظاهر وعدم السماح الى المندسين بحرفها لاي سبب من الأسباب".

وكانت اعداد من المندسين في التظاهرات حاولت طيلة يومي الجمعة والسبت اقتحام مرقد شهيد المحراب اية الله محمد باقر الحكيم (قدس سره)، وقامت باضرام النار وتخريب المدرسة الدينية التابعة للمرقد المقدس.

انتهى ع ص

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