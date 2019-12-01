ايران تحصد ميداليتين في بطولة روسيا الدولية للمصارعة الحرة

وجرت بطولة كاس " الروسا " الدولية خلال يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الروسية موسكو وحصد المصارع الايراني "احمد بذري" في الوزن 86 كغم ميدالية فضية كما احرز المصارع "محمد حسين محمديان " برونزية الوزن 97 كغم .

وتمكن بذري من التغلب على منافسيه الروسي بيتر يانولوف من مولداوي بنتيجة 5 - 2 و منافسه الاوزبكستاني رشيد قربان اوف بنتيجة 6 - 2 وتاهل الى المرحلة النهائية.

كما تغلب بذري في المرحلة النهائية على منافسه الروسي ماكومد رمضان اوف بنتيجة 3 - 1 وحصد الميدالية الفضية.

كما تمكن المصارع محمد حسين محمديان بوزن 97 كغم من التغلب على منافسه الروسي أنزور اوريشف بنتيجة11-صفر واحرز الميدالية البرونزية بعد هزيمته امام منافسه الاذربيجاني شريف شريف اوف بنتيجة 4 - 3.

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