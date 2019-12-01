عمارة كاظمي في طهران.. بيت تحول الى متحف شعبي

طهران / 30 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة "اللواء سيد يحيى رحيم صفوي" ان الانتصارات التي حققتها الشعوب في العراق وسوريا ولبنان واليمن خلال المواجهة ضد الارهابيين وسياسات الكيان الصهيوني وامريكا واذنابهم الاقليميين، هي بفضل جبهة المقاومة المنبثقة من نهج المقاومة الذي تكرس خلال فترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة من قبل نظام "صدام" البائد في العراق ضد ايران).