عمارة كاظمي في طهران.. بيت تحول الى متحف شعبي

عمارة كاظمي كان ملكا لرجل يدعى السيد كاظم والذي كان وزير المحاسبات في عهد ناصر الدين القاجاري من ملوك القاجار .
وتبلغ مساحة العمارة الفين و 33 متر مربع وتم تسجيله ضمن قائمة التراث الوطني الايراني عام 2000 م.
طهران- تعتبر عمارة كاظمي احدى البيوت القديمة في طهران التي تحولت الى متحف شعبي والتي مازالت تحتفظ ببنائها التاريخي والتي يمكن التجول فيها والتمتع برؤية وتلمس التاريخ عبرها، حيث تعود هذه العمارة الى المرحلة القاجارية والواقعة في شارع 15 خرداد.
عمارة كاظمي كان ملكا لرجل يدعى السيد كاظم والذي كان وزير المحاسبات في عهد ناصر الدين القاجاري من ملوك القاجار .
وتبلغ مساحة العمارة الفين و 33 متر مربع وتم تسجيله ضمن قائمة التراث الوطني الايراني عام 2000 م.
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