وزير الطاقة : ايران شریك مطمئن للاتحاد الاوراسي

وفي مراسم افتتاح منتدى تجارة ايران مع الاتحاد الاوراسيوی ( روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وارمينيا) في طهران اليوم الاحد أوضح اردكانيان بان ايران والاتحاد الاوراسي وبعد سنوات من المفاوضات توصلا الى اتفاقية تجارية العام الفائت معتبرا ان التجارة مع الدول الاعضاء تعد فرصة کبیرة للتجارة الخارجية.

ودعا اردكانيان الى ضرورة معالجة معوقات التنفيذ الدقيق للاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ 27 اكتوبر/تشرين الاول 2019، مؤكدا أنها توفر الارضية اللازمة لتوسيع نطاق التبادل الاقتصادي بين الجانبين.

واعتبر أن تبلور الاتحاد الاوراسي يمثل نموذجا جيدا للتعاون الاقليمي وتطويره، بجانب توفيره ارضية التضامن بين الدول الاقليمية بشكل واسع، وبالتالي يجلب للمنطقة السلام والاستقرار.

واکد اردكانيان أن ايران الغنية بالموارد الطبيعية والقدرات الصناعية ولتواجدها في مركز سوق ضخم، تعد شریكا مطمئنا للدول الاعضاء فی الاتحاد الاوراسيوي.

انتهى**م م**1049