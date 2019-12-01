مسؤول صيني يطالب اوروبا الاسراع بتنفيذ الالية المالية " اينستكس"

وبين مساعد وزير خارجية جمهورية الصين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية "سيدعباس عراقجي" ان الصين وايران تبذلان جهودهما لحفظ الاتفاق النووي معتبرا السبب الرئيسي وراء ازمة الاتفاق النووي هو خروج امريكا منه وممارسة اقصى الضغوط ضد طهران .

واشار ماجائو شي الى اجتماعه مع نظيره الايراني وقال : تم تدوال القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي وتنفيذه وكان اجتماعا مثمرا .

واعتبر الصين وايران شريكتين استراتيجيين وقال ان الصين تنظر الى العلاقات مع ايران استراتيجيا وعلى المدى البعيد وهي تسعى لتنمية العلاقات معها في جميع المجالات.

وبين ان قضية الاتفاق النووي جزء لايتجزأ من التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقال انه اتفاق دولي تم تأييده بقرار مجلس الامن ويجب صيانته وتنفيذه .

وفي جانب اخر من كلامه طالب مساعد وزير خارجية جمهورية الصين " ماجائو شي" الدول الاوروبية الاسراع في تنفيذ الالية المالية مع ايران (اينستكس) وكذلك طالب امريكا الغاء الحظرالذي فرضته على ايران وان تعود الى الاتفاق النووي.

من جانبه رحب عراقجي بجميع الجهود الدبلوماسية والسياسية ومن جميع الاطراف وخاصة الصين للوصول الى حلول للخروج من الازمة الحالية لان انقاذ الاتفاق النووي هو بحد ذاته انتصار دبلوماسي متعدد الاطراف .

كما اعتبر الصين شريكة استراتيجية لايران وقال ان الجانبين كما في السابق سيستمران بعلاقات تعاونهما الاستراتيجية في جميع القضايا الاقليمية والدولية ومنها الاتفاق النووي وايجاد حلول للازمة الحالية .

واضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية تم التأكيد خلال مفاوضات اليوم على تمتين العلاقات الثنائية واستمرار الحوارات في جميع القضايا وكذلك تم الاتفاق ان تكون لنا لقاءات قريبة لاحقا.

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