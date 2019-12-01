تجار الدول الاعضاء في اتحاد اوراسيا الاقتصادي يحرصون على التعاون مع ايران

وفي كلمة القتها اليوم الاحد بملتقي التجارة مع اوراسيا في طهران، اضافت نيكيشينا : نحن توصلنا الى هذه الاتفاقية في غضون فترة قصيرة حيث توفر مستوى جيدا من العلاقات الاقتصادية.

وتابعت : ان التجار ورجال الاعمال في دول اتحاد اوراسيا الاقتصادي ابدوا عن رغبتهم في التجارة مع ايران حتى قبل ان يتم تنفيذ هذه الاتفاقية بحيث ان حجم تصدير السلع والبضائع الايرانية الى دول الاتحاد الاوراسي الاقتصادي شهد نموا بنسبة 27 بالمئة خلال العام 2018 قبل ان يتم حتي تخفيض الرسوم الجمركية.

وصرحت الوزيرة في اتحاد اوراسيا ان المباحثات التي بدات بين ايران والاتحاد تسير بصورة جيدة كما تم التوقيع على الاتفاقيات اللازمة رسميا، وعليه فنحن نستطيع اجراء مباحثات بشان استيرداد المنتجات الايرانية مشيرة الى تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة بين الطرفين.

انتهى**2018/ ح ع **