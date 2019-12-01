المنتخب الايراني يحصل على برونزيتين في مسابقات "الكاراتية – 1" باسبانيا

وافادت الانباء الواردة من موقع الحدث، ان لاعب الكاراتية الايراني للوزن تحت الـ 75 كغ "علي اصغر اسيابري" خسر امام غريمه الايطالي "لوئيجي بوسا" بنتيجة 3- 2، خلال منافسات اليوم الاحد للكاراتية – 1 في اسبانيا.

وفي وزن دون الـ 84 كغ واجه "ذبیح‌الله بورشیب" منافسه من جمهورية اذربيجان "بناه عبدالله اوف" خلال مرحلة التصفيات لهذه البطولة، والتي انتهت بنتيجة 1- 1 لكن لجنة الحكام اعلنت اللاعب الايراني خاسر هذه المنافسة وبذلك فقد حرم هو الاخر من حصاد الميداليات في الدوري الممتاز الاسباني.

وفي وزن زائد 84 كغ تنافس اللاعب الايراني "صالح اباذري" امام "مهدي عاشوري" ليتغلب عليه بنتيجة 2- 0 ويحرز برونزية هذه المنافسات.

الى ذلك، واجهت اللاعبة الايرانية للوزن زائد 68 كغ "حميدة عباسعلي" منافستها اليابانية "اياكا سايتو" وفازت عليها بنقطتين مقابل لاشيء لتحصل على برونزية المسابقات ايضا.

وفي السياق، يستعد كل من اللاعبين الايرانيين "امير مهدي زادة" للوزن تحت الـ 67 كغ، و"سجاد كنج زادة" للوزن زائد 84 كغ للمنافسة على حصول ذهبية هذه البطولة.

وبدات منافسات الدوري الممتاز لمسابقات الكاراتية – 1 في عام 2019 منذ يوم الجمعة الماضي في مدريد وبمشاركة 737 لاعبا وهي على وشك الاختتام اليوم الاحد.

ويشارك المنتخب الايراني بفئتي الرجال والنساء في هذه البطولة التي من شأنها ان تتيح للفازين فرص التاهل والمشاركة في الالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو.

انتهى ** ح ع