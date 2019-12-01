٠١‏/١٢‏/٢٠١٩ ٦:٤٦ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83576461
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مسؤول ایراني :

ايران تستطيع ان تقوم بدور هام في احياء طريق الحرير البحري

ايران تستطيع ان تقوم بدور هام في احياء طريق الحرير البحري

بكين/1 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا -اكد القنصل العام الايراني بمدينة شنغهاي الصينية "رمضان برواز" على اهمية ميناء شنغهاي باعتباره اكبر ميناء تجاري في العالم؛ قئلا : ان مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية قادرة تستطيع ان تقوم بدور هام في احياء طريق الحرير البحري بين ايران والصين.

وخلال اللقاء الذي عقد بين المدير العام لمؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية "مدرس خياباني" واعضاء غرفة تجارة الايرانيين المقيمين في شنغهاي، اشار برواز اليوم الاحد الى فرص التعاون بين بكين وطهران في اطار مشروع "حزام واحد – طريق واحد" وطريق الحرير البحري؛ مؤكدا ان الاهمية البالغة التي تعطي الصين لهذا المشروع ساهمت في توفير فرص مناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه، قدم خياباني شرحا خلال هذا اللقاء حول النشاطات والبرامج المنجزة لتسهيل عملية النقل باستخدام الحاويات ونقل البضائع السائبة، ومن اجل معالجة المشاكل والعقبات الراهنة لدى الصين؛ موكدا على اهمية الحلول العملية لازالة مشاكل التجار.

الى ذلك، قدم رئيس غرفة تجارة الايرانيين المقيمين في شرق الصين، "حسين نجاد صفري"، آليات ومقترحات لرفع المشاكل والعقبات التي يتعرض لها التجار في الموانيء الصينية وعملية نقل السلع والبضائع بين ايران والصين في ظل الظروف الراهنة.

انتهى**2018/ ح ع **

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