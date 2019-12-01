عراقجي : الصين لديها مواقف حازمة بشان الاتفاق النووي

وفي تصريح اليوم الاحد لمراسل "ارنا" من الصين الذي يزورها للمشاركة في الاجتماع التشاوري حول الاتفاق النووي، اكد عراقجي : ان الاتفاق النووي انجاز دبلوماسي كبير وقائم على التعددية.

واضاف : ان اصدقاءنا الصينيين يؤكدون ايضا بضرورة الحفاظ على هذا الانجاز امام النزعات الاحادية والبلطجية التي تمارسها امريكا على الصعيد الدولي.

ولفت مساعد وزير الخارجية الى ان موقف الصين في حماية الاتفاق النووي لا يقتصر على تحقيق مصالح ايران او حماية اتفاق قد ابرم بين طهران والسداسية الدولية فحسب، وانما لكونه انجازا دوليا ينبغي الحفاظ عليه من البلطجية الامريكية.

يتبع ...** ح ع