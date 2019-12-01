لاعب الكاراتية الايراني "مهدي زادة" يحصد ذهبية الدوري الممتاز في اسبانيا

وبدأت المرحلة السابعة والاخيرة للدوري الممتاز للكاراتية -1 في عام 2019 منذ يوم الجمعة الماضي، بمشاركة 737 لاعب كاراتيه في مدينة مدريد الاسبانية؛ حيث تمكن اللاعب الايراني مهدي زادة خلال مرحلة التصفيات الاخيرة لهذه المنافسات من هزيمة منافسه التركي "عمر عبد الحكيم" وذلك بعد هزيمة منافسيه الاخرين من تشيلي وبلجيكا وفرنسا واليابان.

علما ان المنتخب الوطني الايراني، يشارك في الدوري الممتاز للكاراتية – 1 في اسبانيا بفئتي الرجال والنساء، وفي وقت سابق حصل اللاعب "صالح اباذري" واللاعبة "حميدة عباسعلي" على الميدالية البرونزية لهذه المسابقات.

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