3 برونزيات للمنتخب الإيراني في بطولة آسيا لمصارعة الكوراش بقرغيزيا

واقيمت منافسات البطولة الآسيوية لمصارعة الكوراش من 26 تشرين الثاني/نوفمبر الى 29 من الشهر نفسه في العاصمة القيرغيزية بيشكك بمشاركة 100 مصارع من ما يزيد عن 16 دولة.

وضمت البعثة الإيرانية الموفدة لهذه الدورة من البطولة، 5 رياضيين الى جانب المدرب "هادي محبي"، ومسؤول المصارعات التقليدية والمسؤول عن البعثة الموفدة "علي بازيار"، حيث حاز ثلاثة من المصارعين الإيرانيين على برونزيات، فيما وقف الرياضيين الآخرين في المركز الخامس من البطولة.

وتضمنت البطولة المشاركة الفخرية لأبطال أميركا وتركيا وايطاليا وفرنسا.

انتهى**أ م د

