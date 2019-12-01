المنتخب الوطني للكاراتية يحصد ثاني ذهبية من الدوري الممتاز في اسبانيا

وخلال منافسات اليوم الاحد لهذه المسابقات استطاع اللاعب الايراني للوزن فوق الـ 84 كغ، كنج زادة، من هزيمة غريمه الفرنسي "دنيلسون جاكوت" بنتيجة 4- صفر وحاز بجدارة على ذهبية هذه البطولة.

وبذلك، فقد ختم المنتخب الايراني حضوره في الدوري الممتاز الاسباني للكاراتيه-1، في عام 2019 بميداليتين ذهبيتين وبرونزيتين اثنتين.

وبدات المرحلة السابعة والاخيرة من منافسات الدوري الممتاز لمسابقات الكاراتية – 1 في عام 2019 منذ يوم الجمعة الماضي في مدريد وبمشاركة 737 لاعبا وتنتهي اليوم الاحد.

ويشارك المنتخب الايراني بفئتي الرجال والنساء في هذه البطولة التي من شأنها ان تتيح للفازين فرص التاهل والمشاركة في الالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو.

انتهى ** ح ع