فريق الرجال الایراني للکاراتیه یفوز بمركز الوصافة في الدوري الممتاز الاسباني 2019

واحرز اعضاء المنتخب الايراني للكاراتية في مجال "الكوميتي" - رجال، ميداليتين ذهبيتين وبرونزيه واحدة، ليختم مشواره في مسابقات الدوري الممتاز للكارتية – 1 باسبانيا.

وحصد كل من اللاعبين الايرانيين "امير مهدي زادة" للوزن تحت الـ 67 كغ، و"سجاد كنج زادة" للوزن زائد 84 كغ الميدالية الذهبية، فيما فاز اللاعب "صالح اباذري" للوزن فوق الـ 84 كغ بالميدالية البرونزية لهذه المنافسات.

وفي فئه النساء، فازت اللاعبة الايرانية للوزن فوق 68 كغ "حميدة عباسعلي" بالمدالية البرونزية بعد التغلب على منافستها اليابانية "اياكا سايتو" بنقطتين مقابل لاشيء.

هذا، وتوّج المنتخب الكازاخي للكاراتية للرجال بالمركز الاول في مسابقات الدوري الممتاز للكارتية – 1 بعد احرازه مداليتين ذهبيتين وأخريين برونزيتين.

وبدات المرحلة السابعة والاخيرة من منافسات الدوري الممتاز لمسابقات الكاراتية – 1 في عام 2019 منذ يوم الجمعة الماضي في مدريد وبمشاركة 737 لاعبا، واختتمت اليوم الاحد.

وشارك المنتخب الايراني بفئتي الرجال والنساء في هذه البطولة التي من شأنها ان تتيح للفازين فرص التاهل والمشاركة في الالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو.

انتهى**2018/ ح ع