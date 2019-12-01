تسجيل 789 شخصا للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة

جاء ذلك في تصريح ادلى به المتحدث باسم لجنة الانتخابات الايرانية للصحفين اليوم الاحد، وفي نهاية اليوم الاول من عملية تسجيل المتقدمين لخوض الانتخابات النيابية والتي كانت قد بدات منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد وانتهت في السادسة مساء.

واضاف موسوي : ان حصة الرجال من بين هؤلاء المتقدمين تبلغ 726 شخصا، اي 92 بالمئة من اجمالي المسجلين؛ فيما بلغ عدد النساء 63 امراة.

علما، ان الانتخابات البرلمانیة المقبلة ستقام في 21 شباط / فبراير المقبل.

انتهى ** ح ع