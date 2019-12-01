٠١‏/١٢‏/٢٠١٩ ٨:٤٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83576695
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مصدر مسؤول يعلن :

تسجيل 789 شخصا للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة

تسجيل 789 شخصا للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة

طهران / 1 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في ايران "سيد اسماعيل موسوي"، عن حسم تسجيل 789 متقدما من ارجاء البلاد للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة؛ مضيفا ان الاجراءات متواصلة للبت في تسجيل 167 اخرين ايضا.

جاء ذلك في تصريح ادلى به المتحدث باسم لجنة الانتخابات الايرانية للصحفين اليوم الاحد، وفي نهاية اليوم الاول من عملية تسجيل المتقدمين لخوض الانتخابات النيابية والتي كانت قد بدات منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الاحد وانتهت في السادسة مساء.
واضاف موسوي : ان حصة الرجال من بين هؤلاء المتقدمين تبلغ 726 شخصا، اي 92 بالمئة من اجمالي المسجلين؛ فيما بلغ عدد النساء 63 امراة.
علما، ان الانتخابات البرلمانیة المقبلة ستقام في 21 شباط / فبراير المقبل.
انتهى ** ح ع

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