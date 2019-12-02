نائب عراقي: واشنطن هي السبب الأول بكل ما يحدث في العراق

وذكر تقي في تصريح صحفي، أن "مجلس النواب سيناقش بعد حل أزمة التظاهرات موضوع إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية، كون أن واشنطن هي السبب الأول في كل ما يحدث بالبلاد".

وأضاف، أن "واشنطن تعمل على استغلال الوضع المتأزم في العراق لتمرير مخططاتها".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي، كريم المحمداوي، قد اعلن بداية العام الجاري، عزم اللجنة طرح مسودة داخل مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية (الأمريكية والتركية) من الاراضي العراقية.

وتعتبر الاوساط السياسية والدينية والثقافية والشعبية العراقية عودة القوات الامريكية الى البلاد بعد اخراجها منه عام 2011، احتلالا جديدا للعراق جاء تحت ذريعة عصابات داعش الارهابية، ماجعل تواجد هذه القوات في العراق يواجه موجة كبيرة من السخط والاعتراض والمطالبة المستمرة باخراجها من البلاد.

انتهى ع ص