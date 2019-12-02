الحكومة الحالية قد تستمر بعملها 45 يوماً أخرى لتصريف الاعمال

وقال الحديثي، في حديث صحفي، انه "وبعد صدور قرار مجلس النواب، وتصويته على قبول استقالة الحكومة، تحولت الحكومة الى حكومة تصريف امور يومية".

وأضاف، ان "هذه الحكومة سوف تنتزع منها صلاحية ارسال مشاريع القوانين الى البرلمان، وكذلك صلاحيات عقد الاتفاقات والمعاهدات الخارجية، فهذه الصلاحيتان الاساسيتان، انتزعتا من الحكومة".

وأكد الحديثي، ان "الحكومة تزاول عملها، باعتبارها حكومة تصريف امور يومية، مهامها الاخرى المكلفة والمناطة بها الى حين ان تتم منح الثقة الى الحكومة الجديدة من قبل البرلمان".

وأشار الى ان "المادة 76 من الدستور تشير الى ان رئيس الجمهورية بعد سحب الثقة من الحكومة ان يقوم بتكليف ممثل الكتلة الاكبر في البرلمان خلال 15 يوما كحد اقصى من تاريخ سحب الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة، ويعطى المكلف بتشكيل الحكومة 30 يوما كحد اقصى لتقديم اسماء اعضاء الحكومة الجديدة وبرنامجها الوزاري الى البرلمان".

وختم المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي المستقيل، انه "لهذا السقف الزمني الاعلى لحكومة تصريف امور يومية 45 يوما".

وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد قدم استقالته إلى البرلمان، السبت الماضي، بعد ان اعلن عنها، الجمعة الماضية، استجابة للمرجعية الدينية، مؤكداً أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق.

ووافق مجلس النواب العراقي، الأحد، على طلب استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 76 من الدستور العراقي.

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