عمارة مسعودية التاريخية في طهران

جعلت هندسة العمارة المعمارية الإيرانية الأوروبية من هذا المكان نقطة جذب شعبية للسكان وكذلك السياح والمسافرين الذين يرغبون في تجربة جولة في مدينة طهران.

وتم تزيين قصر ديوانه خانه بالجص ، والنظارات الملونة ، والسيراميك ، والأبواب والشبابيك الشبكية ، وأنماط الأزهار المتماثلة والزخارف الهندسية ، والخط العربي ، والجداريات.

وتم بناء القصر في عام 1878 بأمر من ناصر الدين شاه قاجار لابنه مسعود ميرزا ​​حاكم أصفهان. بمرور الوقت ، تم استخدامه لأغراض ثقافية وتاريخية وسياسية مختلفة: مركز التجمع الرئيسي للثورة الدستورية الإيرانية (1905-1911) ، أول مكتبة رسمية (1926) ، والمتحف الوطني لإيران ، ووزارة التعليم (1967 ).

هناك قصران ، مطعم ، وقاعة مدخل في المجمع. يقدم المطعم ذو التصميم التقليدي المأكولات التقليدية والمشروبات في بيئة مريحة. تقام بعض الطبقات الثقافية وصالات العرض في هذا القصر التاريخي في مناسبات مختلفة على مدار العام.