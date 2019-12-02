رسام کاریکاتیر ایراني يفوز بالمركز الاول في مهرجان بلجيكا

وانهى مهرجان اولنس كارتوناله الدولي في بلجيكا تحت عنوان " الجلود" اعماله باهداء جوائزه الى المتفوقين الذي كان من بينهم اربعة من ايران.

ففي قسم الرجال فاز كل من "علی قناعت" و"جمال رحمتی" و"عالیه مظاهری" من ايران بالمراكز الثلاث الاولى وتلاهم فنانين من بلجيكا وبولندا والبرازيل .

وفي قسم الشباب فاز الشاب الايراني "كاني بيرياني" بالمركز الاول وهي المرة الثانية التي يحرزها في هذا المهرجان الدولي .

واقيم مهرجان اولنس كارتوناله الدولي بمشاركة 380 رسام كاريكاتير من 52 دولة و الف و 182 اثرا فنينا.

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