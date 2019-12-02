إيران وكردستان العراق يقترحان إنشاء بنك مشترك

في الاجتماع التجاري الإيراني – العراقي اليوم الاثنين، أشار " بيشوا أحمد محمود "، إلى قانون الاستثمار في كردستان العراق، واضاف : تم وضع مزايا تجارية ومالية للمستثمرين في إقليم كردستان العراق لمدة 10 سنوات كما ان واردات المواد الخام لا يشمل التعريفات.

وأضاف: في الفقرة 4 من القانون نص على وضع استثناءات للمنتجين الذين يستثمرون في إقليم كردستان في مشاريع الإنتاج.

وقال رئيس غرفة حلبجة للتجارة والصناعة إن الشركات التي تعمل على أنشأء مكاتب فرعية في كردستان العراق ستستفيد من هذه الإعفاءات ، وأضاف: هذا ينطبق على جميع كردستان العراق ، وبالطبع محافظة حلبجة.

وأشار الى 5 الاف شهيد و 10 الاف جريح في الهجوم الكيميائي للنظام البعثي على حلبجة في ثمانينات القرن الماضي، مضيفا: لو لم تتدخل ايران بتقديم المساعدة والعون للضحايا، لكان حجم الكارثة أكبر بكثير.



وبالإشارة إلى الحدود المشتركة لمحافظة حلبجة مع محافظتي كرمانشاه وكردستان الايرانيتين، قال محمود: هذه فرصة لتطوير العلاقات معربا عن امله باتخاذ خطوات جادة في تطوير التعاون التجاري.

يعقد اجتماع العمل بين إيران والعراق اليوم وغدا في فندق بارسيان آزادي ويركز على متاجر المواد الغذائية واسواق عرضها.

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