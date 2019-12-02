انتشار الصورة الأولى للممثلة التركية في الفيلم الايراني"سكرة الحب"

واكتملت قائمة ممثلي الفيلم السينمائي الايراني"سكرة الحب" للمخرج حسن فتحي بإنضمام ممثلة من تركيا النجمة هاندة ارتشيل حيث انطلقت عملية تصوير الفيلم بوقوف ممثليه الرئيسيين أمام الكاميرا .

وبعد انضمام النجم التركي إبراهيم تشليكول، حان دور الممثلة التركية هاندة ارتشيل لتنضم الى طاقم العمل.

ويشارك في تمثيل "سكرة الحب" الممثلون الايرانيون كل من بارسا بيروزفر وشهاب حسيني وحسام منظور والنجوم الاتراك بنسو سورال وبوراك توزكوبران وبوران كوزوم.

وانطلقت عملية تصوير الفيلم بوقوف النجوم امام كاميرا المخرج فتحي في مدينة اسطنبول.

وتدور قصة فيلم "سكرة الحب" حول حياة الشاعر الإيراني الكبير جلال الدين الرومي وأستاذه شمس التبريزي، حيث سوف تبدأ عمليات التصوير قريباً في تركيا.

وكتب سيناريو الفيلم حسن فتحي وفرهاد توحيدي، والفيلم بإنتاج مهران برومند، وتبنت شركتا سيماريا (simarya film production) وإي. إن. جي (ENG yepim medya) الاستثمار في الفيلم.

انتهى**م م**1049