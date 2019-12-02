٠٢‏/١٢‏/٢٠١٩ ١٢:٥٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83577413
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جهانغيري: نبيع النفط بطرق أخرى

جهانغيري: نبيع النفط بطرق أخرى

طهران/ 2 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا - قال النائب الأول لرئيس الجمهورية، ان امريكا لم تستطع تصفير صادرات النفط الايراني على الرغم من ممارسة أقصى الضغوط النفسية والاقتصادية على إيران، ولدينا الطرق البديلة لبيع النفط.

واضاف اسحاق جهانغيري اليوم الاثنين في الذكرى الـ23 لليوم الوطني للتصدير في قاعة المؤتمرات: لقد صمدنا وقاومنا كل الضغوط التي فرضت علينا خلال العامين الماضيين من الحرب النفسية والاقتصادية.

وقال النائب الأول للرئيس الايراني، ان الأمريكيين ركزوا أقصى ضغوطهم على الحياة المعيشية للشعب الإيراني، مشيرا الى أن الوضع الحالي في البلاد هو أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة الإسلامية.

وصرح جهانغيري: يجب ان نركز في الاقتصاد على الإنتاج والتصدير وفرص العمل والحفاظ عليها، معتبرا إن الوضع أفضل بكثير مما كان يحلم به الأمريكيون، وهو نتاج نشاط وتلاحم المنتجين والمصدرين في البلاد.

يتبع.. 2344

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