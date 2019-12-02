ظريف يستقبل نظيره العماني

وهذه المرة الثالثة خلال الاشهر التسعة الاخیرة التي یزور فیها بن علوی طهران.
ومن المتوقع ان يبحث الطرفان اخر التطورات الاقليمية ومبادرة "هرمز للسلام" الايرانية وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
انتهى**م م**1049
طهران/ 2 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا- استقبل وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' ظهر اليوم الاثنين نظيره العماني " يوسف بن علوي" في طهران وبحث معه اهم القضايا الثنائية والاقلیمیة والدولیة.
وهذه المرة الثالثة خلال الاشهر التسعة الاخیرة التي یزور فیها بن علوی طهران.
ومن المتوقع ان يبحث الطرفان اخر التطورات الاقليمية ومبادرة "هرمز للسلام" الايرانية وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
انتهى**م م**1049
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