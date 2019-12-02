ظريف يستقبل نظيره العماني

بكين / 30 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" تعليقا على انضمام 6 دول اوروبية الى الالية المالية الاوروبية (اينستكس)، "نحن نأمل بان يؤدي انضمام هذه الدول الى اضفاء طاقة جديدة على اينستكس، وبما يسهم في تفعيل هذه الآلية".