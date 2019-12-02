وفدان من حماس والجهاد الاسلامي يجريان لقاءات هامة في القاهرة

وسمحت السلطات المصرية اليوم الاثنين بمغادرة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس "اسماعيل هنية" قطاع غزة متجها الى العاصمة المصرية القاهرة ومنها الى جولة خارجية لاول مرة منذ توليه رئاسة المكتب السياسي قبل نحو ثلاث سنوات.

وغادر هنية القطاع عبر معبر رفح على رأس وفد كبير من حماس لعقد لقاءات مع المخابرات المصرية حول ملفي "التهدئة والمصالحة" قبل ان ينطلق الى العاصمة الروسية موسكو في وقت لاحق.

وفي سياق متصل يصل اليوم وفد كبير ايضا من حركة الجهاد الاسلامي على رأسه الامين العام للحركة "زياد النخالة"، الى القاهرة بدعوة مصرية لإجراء عدد من اللقاءات الهامة هناك.

وقال بيان صادر عن حركة الجهاد الاسلامية انه من المقرر ان يعقد المكتب السياسي للحركة اجتماعاته الدورية برئاسة الأمين العام للحركة.

انتهى**387/2018**