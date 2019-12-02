مشروع إلغاء التأشيرات بين روسيا وإيران يدخل حيز التنفيذ

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين، قدم نيكزاد فر تقريرا عن أداء الشركة على مدى 6 أشهر الماضية وأجنداتها المستقبلية، وأكد ان موضوع الغاء سمات الدخول بين روسيا وإيران بات قيد المتابعة؛ مضيفا ان الشركة الوطنية الأم في مجال السياحة في إيران والعالم، خططت لانفاق العائدات المالية الناتجة عن هذا الطريق على تعزيز الاعلان السياحي الإيراني في روسيا.

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