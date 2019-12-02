٠٢‏/١٢‏/٢٠١٩ ٦:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83578035
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وزير الخارجية في تغريدة :

الاوروبيون ينبغي عليهم العمل بمسؤولياتهم بدل التهديدات الوقحة

الاوروبيون ينبغي عليهم العمل بمسؤولياتهم بدل التهديدات الوقحة

طهران / 2 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – كتب وزير الخارجية في تغريدة له اليوم الاثنين : ان الدول الاوروبية الثلاث، والاتحاد الاوربي والسويد ينبغي عليها بدل التهديدات الوقحة والوعود الخاوية، ان تؤدي مسؤوليتها الانسانية الصغيرة وتطلب من شركة "مولنليكي" ان تبيع الى ايران الادوية الخاصة لمعالجة الاطفال الايرانيين المصابين بمرض "انحلال البشرة الفقاعي".

واردف ظريف : ان وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" اقرّ من جديد، بأن "الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد ايران يرمي الى فرض المجاعة على الشعب وقتل مواطنينا الابرياء بواسطة حرمانهم من العلاج".  

واكد ظريف على الدول الاوروبية الثلاث والاتحاد الاوروبي والسويد بوصفها الدول المساهمة في آلية "اينستكس"، ان تقوم بدل اطلاق تهديدات وقحة و وعود خاوية، بإجراء بسيط جدا وتؤدي مسؤولية انسانية صغيرة من خلال مطالبة شركة "مولنليكي" لتبيع الى ايران الادوية الخاصة بمعالجة الاطفال الايرانيين المصابين بمرض "انحلال البشرة الفقاعي" لكي تغطي بها جروحهم.
انتهى ** ح ع

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