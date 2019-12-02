الاوروبيون ينبغي عليهم العمل بمسؤولياتهم بدل التهديدات الوقحة

واردف ظريف : ان وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" اقرّ من جديد، بأن "الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد ايران يرمي الى فرض المجاعة على الشعب وقتل مواطنينا الابرياء بواسطة حرمانهم من العلاج".

واكد ظريف على الدول الاوروبية الثلاث والاتحاد الاوروبي والسويد بوصفها الدول المساهمة في آلية "اينستكس"، ان تقوم بدل اطلاق تهديدات وقحة و وعود خاوية، بإجراء بسيط جدا وتؤدي مسؤولية انسانية صغيرة من خلال مطالبة شركة "مولنليكي" لتبيع الى ايران الادوية الخاصة بمعالجة الاطفال الايرانيين المصابين بمرض "انحلال البشرة الفقاعي" لكي تغطي بها جروحهم.

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