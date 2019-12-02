بكين وطهران توصلتا الى اتفاقات عديدة حول الإتفاق النووي

وفي إشارة الى اللقاء الذي جمع أمس الأحد مساعد وزير الخارجية الصيني "ما تشاوشيوي" مع عراقجي في بكين، أضافت هوا تشون يينغ في تصريح للمراسلين اليوم الإثنين، ان انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي وممارسة الضغوط القصوى من قبل هذه الدولة على إيران، أدت الى تأزيم موضوع الإتفاق النووي مع إيران؛ مما جعل هذا الاتفاق يواجه خطر الإنهيار.

وتابعت، انه وفي ضوء هذا الموضوع، اتفق الجانبان في بكين حول نقاط عدة بما في ذلك تعزيز التعاون، ومواصلة الجهود لتنفيذ الإتفاق النووي بالكامل وبصورة فاعلة، والحفاظ على المعادلات الدولية بناء على القانون الدولي، والإلتزام بتسوية القضية من خلال تبني الحلول السياسية، وتعزيز السلام والإستقرار في المنطقة.

ونوهت بالتعاون الستراتيجي القائم بين الصين وإيران في شتى المجالات؛ مؤكدة ان البلدين ماضيان قدما في تعزيز التعاون الثنائي، وتوفير مزيد من الرفاهية والرخاء للشعبين الصيني والإيراني.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ان القضية النووية مع إيران تشكل جانبا هاما من التعاون الاستراتيجي بين الصين وإيران وسيواصل الجانبان جهودهما للحفاظ على الإتفاق النووي.

وانعقد أمس الأحد، الاجتماع التشاوري بين البلدين بهدف مناقشة آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي بحضور مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" ومساعد وزير الخارجية الصيني "ما تشاوشيوي".

وتطرق الجانبان كذلك الى إجتماع اللجنة المشتركة حول الإتفاق النووي الذي ينعقد الأسبوع القادم في فيينا على مستوى مساعدي وزراء خارجية الدول الأعضاء.

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