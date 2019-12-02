النمسا ترافق ايران في مسار التنمية الاقتصادية والعبور من المشاكل

واضاف شولتس خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع رجال الاعمال الايرانيين بمحافظة البرز (شمالي طهران)، ان مسيرة الانتاج والصادرات في هذه المحافظة مؤشر على دور الاقتصاد المقاوم في ايران؛ مبينا انه يهدف من خلال زيارته الحالية الى البرز ان يجري مباحثات مع القوى المنتجة والمتمرسة لدى غرفة التجارة هناك.

ولفت الى ان النمسا رغم صغرها لكنها تتمتع باقتصاد ثري وتصنف ضمن 12 دولة اكثر رخاء في العالم؛ مبينا ان هذه الانجازات تمخضت عن جهود شركات القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة التي تشكل 90 بالمئة من الصناعة في النمسا.

وقال : لقد وضعنا برامج عديدة في سياق التعاون التجاري والاقتصادي مع ايران، ونسعى من خلال التعامل الوثيق مع الشركات الاقتصادية ان نهيئء الارضية المناسبة لعقد الاستثمارات في ايران.

و وصف سفير النمسا الحظر المفروض على ايران بانه جائر وغير عادل؛ مصرحا : نحن نسعى في اطار التعاون مع ايران الى معالجة المشاكل الناجمة عن هذا الحظر.

انتهى ** ح ع