ايران تعتزم مد خط ملاحي الى شرق البحر المتوسط 

وأوضح بنائي في تصريح اليوم الاثنين، أنه وبالرغم من الحظر الجائر على قطاع النقل والشحن البحري، فان شركة ملاحة ايرانية تنوي اطلاق خط ملاحي الى شرق المتوسط وبالعكس.

وأضاف أن من المؤمل أن ترتفع حصة الأسطول الملاحي الايراني في مجال الشحن والنقل مع اطلاق الخط المزمع، وأن تتاح امكانية نقل السلع من شرق المتوسط والدول المطلة على البحر الاسود الى ايران.

وأشار الى أن وبحسب المتابعات فان شركة "سبيد" ستتكلف بنقل كافة المنتجات حتى وزن 20 الف طن عبر سفن متعددة الاغراض الى البحر الاسود وشرق المتوسط.

ونوه بنائي الى أن وعند اقبال اصحاب البضائع على الخط الملاحي فبالامكان عندئذ تسيير رحلات بواقع مرتين في الشهر.

انتهى**أ م د

