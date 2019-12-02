ايران تطالب باستمرار النهج الحيادي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تصريحات غريب ابادي هذه، جاءت اليوم الاثنين خلال اجتماع بفيينا لحسم تعيين المدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل غروسي" في تولي هذه المسؤولية رسما.

وقال مندوب ايران الدائم في النمسا : ينبغي ان لا يتم عرقلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية بواسطة اجراءات قسرية احادية وغير قانونية، كما يتعيّن ان لا يكون ذلك مرهونا باي شروط مسبقة اعتباطية وغير مبررة من جانب الدول الاخرى.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوّه غريب ابادي بمكانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الهامة للغاية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مصرحا : ان ايران بوصفها واحدة من الدول النامية وفي ضوء نشاطاتها وبرامجها النووية الملحوظة، لطالما اكدت على الدور البارز الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سياق توفير الطاقات وذلك انطلاقا من احتياجاتها واولوياتها.

واشار الى ان موضوع الرقابة والتأكد من سلمية النشاطات في ايران وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، ياتي ضمن المهام الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ مؤكدا ان ايران شريكة هامة لهذه الوكالة الدولية، وبما يستدعي الحفاظ على العلاقات البناءة القائمة بين الجانبين.

وتابع مندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا : ان ذلك ينبغي ان يتحقق في اطار نهج مستقل ومهني وحيادي؛ مبينا ان بقاء معاهدة الحدّ من انتشار السلاح النووي، وايضا مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رهن باتباع هذه الاركان قطعا.

انتهى ** ح ع