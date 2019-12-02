متحدث الخارجية الايرانية: نامل بتطوير العلاقات مع اوروبا

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمناسبة انتهاء مهمة مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني وبدء مهمة المسؤول الجديد: اننا اذ نقدّر المواقف المعقولة والمتوازنة للسيدة فيدريكا موغريني في التعاطي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ونهنئ لمناسبة بدء مهمة السيد جوسب بورل، نامل بان نشهد تطوير علاقاتنا مع الاتحاد الاوروبي وترسيخ التعددية وسيادة القانون على الصعيد الدولي.

يذكر ان وزير الخارجية الاسباني السابق جوسب بورل تولى رسميا اول امس الاحد مسؤولية السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي.

يشار ايضا الى ان وزيرة الخارجية الايطالية السابقة فيدريكا موغريني تولت منذ العام 2014 ولفترة 5 اعوام مسؤولية السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي والتي يطلق عليها رسميا اسم المفوضية العليا للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي.

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