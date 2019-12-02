اعتقال عنصرين اطلقا النار على المواطنين في انديمشك خلال الاحداث الاخيرة

وقال العميد حيدر عباس زادة في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الاثنين، انه تم اعتقال عنصرين من العناصر الرئيسية التي اطلقت النار على المواطنين ومبنى ادارة مدينة انديمشك ورجال الامن الداخلي والتعبئة خلال احداث الشغب الاخيرة.

واضاف، ان اعتقال هذين العنصرين جرى من قبل قوات الامن الداخلي بعد جهود استخبارية وفي غضون 48 ساعة في عمليتين منفصلتين.

وقال العميد عباس زادة، ان احد هذين العنصرين جرى اعتقاله الاحد وضبط منه بندقية صيد فيما اعتقل الاخر بعد ظهر الاثنين بعد ان جرح في مواجهة مع الامن الداخلي وتم ضبط بندقية كلاشينكوف بحوزته.

يذكر ان مدير عام شؤون مكافحة الارهاب بوزارة الامن الايرانية كان قد اعلن عن اعتقال 79 من العناصر الرئيسية التي قامت بمهاجمة المراكز العامة والخاصة ومراكز الامن الداخلي والمراكز العسكرية والمواطنين في محافظة خوزستان، خلال احداث الشغب.

یشار ایضا الد ان المناوئين للثورة والجمهورية الاسلامية ومثيري الشغب والفوضى استغلوا قضية رفع اسعار البنزين ذريعة للقيام باعمال تخريب في العديد من مدن البلاد قبل اكثر من اسبوعين شملت الممتلكات العامة والخاصة منها مؤسسات الدولة والبنوك ومحطات الوقود والمتاجر.

وتم اجهاض الفتنة بجهود القوى الامنية والشرطية وحضور الجماهير في مسيرات مليونية نددت باعمال الشغب والتخريب واكدت تمسكها بالثورة والجمهورية الاسلامية.

انتهى ** 2342