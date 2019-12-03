الوفد الإيراني يشارك في قمة الأمم المتحدة للمناخ

وعقدت قمة تغير المناخ صباح امس الاثنين بالتوقيت المحلي بمشاركة الآلاف من الناشطين في مجال البيئة، من المنظمات الحكومية والشعبية، في مدريد.

في بداية القمة، تحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن مخاطر الإهمال العالمي لتدمير البيئة وتغير المناخ وحثوا المشاركين على التفكير في حل هذه المشكلة لتجنب أي عواقب عالمية سلبية.

وترأس الوفد الإيراني السفير الإيراني في إسبانيا حسن قشقاوي.

وعلى هامش القمة، أجرى السفير الإيراني محادثات مقتضبة مع منسق السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي جوزب بوريل ووزيرة الخارجية الإسبانية المؤقتة ، مارغريتا روبليس.

في نهاية حفل الافتتاح، أوضح قشقاوي مواقف واجراءات إيران بشأن البيئة في مقابلة تلفزيونية.

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