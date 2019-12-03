روحاني: لا مانع من استئناف العلاقات مع السعودية

و شدد حجة الاسلام و المسلمین الدکتور حسن روحانی اليوم الثلاثاء خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان " يوسف بن علوي" ،ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لاتری أیة مشکلة لتنمیة العلاقات مع الجیران و اعادة العلاقات مع السعودیة قائلا:"نری ضرورة وقوف کافة الدول الی جانب بعضها البعض من أجل ارساء الأمن و الاستقرار و الثبات فی المنطقة".

و صرح روحاني:"لیس هناك أي طریق غیر الإخاء و الصداقة و التودد بین دول و شعوب المنطقة. یجب ان نساعد جمیعا من أجل إنهاء الحرب و الصراع فی الیمن بشکل أسرع و احلال السلام و الأمن فی ظل محادثات السلام فی اطار المحادثات الیمنیة- الیمنیة".

و أردف الرئیس روحانی قائلا:"یجب ان ننظر الی المستقبل باجتیاز الماضي و نقوم بتسویة المشاکل القائمة بفضل التعاون و الوفاق.

و أوضح ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تری انه من الواجب ان تلعب دول المنطقة دورا فاعلا لارساء الأمن الاقلیمي و في هذا السیاق، اقترحت مبادرة هرمز للسلام قائلا:"یجب احلال الأمن و الاستقرار في الخلیج الفارسي و مضیق هرمز بتطویر التعاون و الشراکة".

و وصف الرئیس روحاني الأزمة الیمنیة احدی المعضلات و الأزمات الاقلیمیة المتفاقمة و الهامة قائلا:"لم تؤد الحرب في الیمن غیر الدمار و الخراب و العداء و الحقد في قلوب الشعبین و تهدید السیادة الأرضیة الیمنیة".

و تابع قائلا:"لاترغب أوروبا و الولایات المتحدة فی ارساء السلام و الهدوء في الیمن و یتابعون شراء الأسلحة".

و أوضح ان اللقاء مع المسؤولین العمانیین مازال فرصة سعیدة من أجل توطید العلاقات الودیة بین الجانبین و قال:"تولي الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة أهمية بالغة لتنمية علاقات التعاون مع دول الجوار وخاصة سلطنة عمان.

و أکد الرئیس روحاني ان هناك علاقات ودیة و أخویة بین البلدین بفضل جهود مسؤولی ایران و عمان و قال:"من حسن الحظ هناك حراك ملحوظ فی المناسبات الاقتصادیة بین البلدین و نرجو ان یتم اتخاذ الخطوات الجیدة فی مسار تنمیة العلاقات الثنائیة و الشراکة بین طهران و مسقط بعقد اللجنة المشترکة للتعاون بین البلدین".

واعتبر تطوير العلاقات التجارية وتنمية العلاقات بين تجار البلدين والسعي لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتسهيل العلاقات المصرفية مهمة جدا وقال : بامكان سلطنة عمان ان تكون مرکزا للتجارة الایرانیة علی الصعید الاقلیمي.

وبین روحاني انه وبفضل جهود مسؤولي البلدين لطالما كانت العلاقات الثنائية بين ايران وعمان ودية واخوية واضاف : ان البلدين تربطهما علاقات اقتصادية جيدة معربا عن امله ان يدعم الاجتماع الثامن عشر للجنة التعاون المشترك بين البلدين ان يؤدي إلى تنمية العلاقات بين طهران ومسقط.

واشار الى ضرورة تنمية العلاقات الايرانية العمانية في جميع المجالات ومنها العلمية والثقافية والملاحة البحرية والسياحة وقال : ان النشطاء في مجال الاقتصاد بالاستفادة من الامكانيات المتوفرة والقدرات بامكانهما تنمية التعاون بين البلدين اكثر فأكثر.

يتبع...