السفير الفلسطيني لدى ايران يشيد بالدور الفريد لقائد الثورة الاسلامية على صعيد المقاومة

تصريحات السفير الفلسطيني هذه، جاءت اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع رئيس المنظمة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران "حجة الاسلام ميثم امرودي"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.

كما اثنى الزواوي على الدور البارز الذي يتميّز به تلاميذ سماحة قائد الثورة الاسلامية مثل السيد حسن نصر الله في مسار المقاومة.

من جانبه، اكد "حجة الاسلام امرودي" في لقائه السفير الفلسطيني الذي وصفه بـ "شيخ السفراء في ايران" على ضرورة دعم نهج المقاومة ضد الكيان الصهيوني؛ وقال : نحن لدينا مراكز ثقافية عديدة نستطيع من خلالها دعم المقاومة ونقل تطلعات الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس المنظمة الثقافية والفنية لدى بلدية طهران، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض بشدة المخططات الاستكبارية فيما يخص القضية الفلسطينية ومنها مشروع "الدولتين" او "صفقة القرن".

وتابع : نحن نعتقد بناء على تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" (دام ظله) بضرورة تاسيس الدولة الفلسطينية التاريخية والموحدة التي تمتدّ من البحر الى النهر وتضم كافة الفلسطينيين بما يشمل اليهود والمسيح والمسلمين جنبا الى جنب.

واضاف حجة الاسلام امرودي : نحن نؤكد على ان القدس هي عاصمة فلسطين الابدية وايضا العالم الاسلامي، ونتطلع ان شاء الله تحريرها قريبا بفضل تضحيات المناضلين وعباد الله الصالحين، وتطهيرها من دنس الكيان الصهيوني الذي بات آيلا الى الزوال.

انتهى **ح ع