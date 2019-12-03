شينزو ابي : اليابان تواصل دعمها للاتفاق النووي

وافادت السفارة الايرانية لدى اليابان، اليوم الثلاثاء، ان تصريحات "ابي" هذه جاءت عصر اليوم خلال اللقاء مع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، مبعوث الرئيس الايراني الخاص "سيد عباس عراقجي" في طوكيو، حيث قام بتسليم رئيس الوزراء الياباني رسالة خطية من الرئيس روحاني.

الى ذلك، ابلغ عراقجي تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى رئيس وزراء اليابان.

وقدم مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، خلال اللقاء مع "ابي" شرحا حول مواقف ايران قبال الاتفاق النووي؛ مؤكدا انه في حال الغاء الحظر طهران ایضا مستعدة لتنفيذ كامل الاتفاق النووي.

وفي معرض الاشارة الى مبادرة "هرمز للسلام" التي اطلقها رئيس الجمهورية الاسلامية خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، قال عراقجي : ان ايران وفي سياق حماية الامن والسلام والاستقرار على صعيد منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز، تدعو كافة الدول التي تتاثّر بالتطورات في هذه المنطقة الى دعم "ائتلاف الامل" اي "مبادرة هرمز للسلام".

وعدّ مساعد وزير الخارجية، زيارة رئيس وزراء اليابان الاخیرة الى ايران بانها شكّلت منعطفا على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين؛ مردفا ان طهران وفي ضوء الدور الفريد الذي تضطلع به طوكيو في مجال هذه العلاقات، مستعدة لتعزيز التعاون والمشاورات معها اكثر فاكثر.

علما ان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي يقوم بزيارة الصين واليابان لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذين البلدين، وذلك على اعتاب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي سيعقد بفيينا على مستوى مساعدي وزراء خارجية الدول الاعضاء في 6 كانون الاول / ديسمبر القادم.

انتهى *** ح ع